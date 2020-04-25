إزالة 807 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

قال المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراض أملاك الدولة بقنا، إن إجمالي ما جرى إزالته منذ 16 مارس الماضي وحتى الأن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 243 حالة تعد على المباني بأراض أملاك الدولة بمساحة 215 ألفا و845م2، و26 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 15 فدانا و16 قيراطا و3 أسهم، و463 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 22 فدانا وقيراط واحد و18 سهما و75 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 9460م2.

وأضاف عبدالباقي: "يأتي هذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويرتكبون مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي".