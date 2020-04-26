الأحمدي الظواهري.. شيخ الأزهر الذي استقال رفضا لـ"ممارسات عدائية" ضده

الشيخ محمد بن إبراهيم الأحمدي الظواهري الشافعي، أول شيخ قبيلة عربية، يتولى مشيخة الأزهر، عام 1930، وفي أيامه أنشئت الجامعة الأزهرية الحديثة، ومجلة الأزهر ومطبعته، كما أرسلت في عهده، بعوث الدعوة إلى الصين واليابان والحبشة والسودان، للدعوة إلى الإسلام، قدم استقالته في مثل هذا اليوم 26 إبريل عام 1935، اعتراضا على ما وصفه بأنه بممارسات عدائية ضده.

كان شيخ الظواهرية، وهي فخذ من قبيلة النفيعات التي تنتسب إلى نافع بن ثوران بن عوف بن ثعلبة، من كتبه كتاب "العلم والعلماء" صودرت نسخه وقت صدوره وأحرقت، وكتاب "براءة الإسلام من أوهام العوام" لا يزال مخطوطا.

ولد بقرية كفر الظواهرى بمحافظة الشرقية 1887، ويذكر عن والده أنه كان من خيرة علماء الأزهر، فعُنِيَ بتعليم ابنه، وتعهده بنفسه، وفي الوقت نفسه، كان يتردد على حلقات العلم بالجامع الأزهر، ولم يكن يلتزم بدراسة كتاب محدد، أو يتقيد بحضور درس شيخ معين، باستثناء حلقات الإمام محمد عبده.

وذكر أن الأخير ترأس لجنة امتحان الظواهري، بدلاً من الشيخ "سليم البشري" شيخ الجامع الأزهر، فتطرّق الخوف إلى قلب الطالب، لأنه يعلم ما بين الشيخ وأبيه من النفور والجفاء، وفتح الله على الطالب المجتهد وأحسن في العرض، وهو ما جعل الإمام يُثني عليه، ويقول له: والله إنك لأعلم من أبيك، ولو كان عندي أرقى من الدرجة الأولى لأعطيتك إياها.

تجددت الدعوة إلى إصلاح الأزهر والنهوض به في عام 1925، وكان من بين الصيحات دعوة غريبة إلى جعل الأزهر تابعًا لوزارة المعارف، وتكون لها السيطرة عليه، على أن يبقى لشيخه مظهره الديني ووضعه اللائق في الرسميات، وكان رأيًا خطيرًا هدامًا، يبغي إلغاء الأزهر وهدم مكانته التاريخية ومنزلته في العالم الإسلامي.

وكان للشيخ الظواهري موقف كريم، حيث ثار على هذا الرأي، ورأى فيه خطرًا داهمًا على الأزهر، فصدع برأيه قائلاً: كيف نقر ضم الأزهر للمعارف.. في الوقت الذي ننادي فيه باستقلال الجامعة المصرية، وبعدها عن نفوذ المعارف، اللهم إلا إذا كان وراء هذا الضم غرض خاف هو القضاء على الأزهر ونفوذ الأزهر، وبالتالي على النفوذ الديني في البلاد.

لم يستطع الإمام أن يحقق كل ما يطمح إليه من وجوه الإصلاح التي دعا إليها في كتابه "العلم والعلماء"، لاعتبارات سياسية، فاشتدت معارضة العلماء والطلاب له، وجابهوه بالعداء، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي كانت تمر بها البلاد، ولم يجد خريجو الأزهر عملاً لائقًا.

وعمل بعضهم دون أجر حتى يحفظ لنفسه حق التعيين حينما تواتيه الظروف، وزاد الأمور سوءً أن السلطات طلبت من الظواهري، فصل مائتين من العلماء في ظل هذه الظروف، فاستجاب لهم وفصل بعضهم.

وبلغت الأزمة مداها بفصل عدد من طلاب الأزهر الغاضبين من سياسته والثائرين عليه، فلم يراعوا حرمة الشيخ وجلال منصبه، فجابهوه بالعداء السافر، وكانت التيارات الحزبية وراء اشتعال الموقف، ولم يستطع الشيخ أن يعمل في ظل هذه الظروف العدائية، فقدم استقالته في 23 من المحرم 1354، الموافق 26 من إبريل 1935.

وحول مكانته، كتب عنه أن الظواهري كان من تلاميذ الإمام محمد عبده، وممن ينتهج نهجه في التعليم، وكان له أثر في أكثر ما استحدث في الأزهر من منشآت وما تم فيه من إصلاح، وكان صُلبًا فيما يعتقد أنه الحق، حريصًا على إقرار النظام وسيادة القانون.

يرى بأن الهدوء والسكينة والنظام سبيل الأزهر إلى التقدم، وجمع إلى شدته تواضعًا وزهدًا في الدنيا، ناداه أحد العلماء بلقب الإمام الأكبر، فقال له: ما أنا إلا واحد من المشايخ، وما أنا إلا عبد الله محمد الظواهري، ولست أعتقد أن في مركزي هذا أكبر شيخ في الأزهر، بل أعتقد أن الأكبر هو من كان عند الله أكرم، مصداقًا لقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، ولست أعد نفسي إلا خادمًا للأزهر وأبنائه، لا رئيسًا له كبيرًا عليه.