إزاي تستعلم عن مخالفات العربية أون لاين؟

مع انتشار فيروس كورونا في العالم، اتخذت الحكومة إجراءات لمواجهته، أبرزها وقف الخدمات التي تتسبب في تزاحم المواطنين، وإنجازها إلكترونيا.

وتوفر بوابة الحكومة المصرية، عدد من الخدمات الخاصة بالمرور للمواطنين، أبرزها الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة والسيارة، ومتابعة هذه الطلبات إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة إلكترونيا

وجاءت الخطوات المطلوبة للاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة إلكترونيا كالتالي:

1) الدخول على بوابة الحكومة المصرية، والضغط على خدمات نيابات المرور من هنـــــــــا.

2) الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.

3) كتابة رقم الرخصة، والضغط على إجمالي المخالفات.

ويمكن متابعة الطلبات من هنـــــــــا.