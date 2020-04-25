صور.. أحمد شيبة وأمينه ونجوم الفن في كواليس أوبريت "خليك في البيت"

انتهى كل من المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة، من تصوير أوبريت "خليك في البيت" على طريقة الفيديو كليب داخل أحد أماكن التصوير، ومن المقرر طرحه بإحدى القنوات الفضائية قريباً.

يدور محور أوبريت "خليك في البيت" حول العزيمة والإصرار على المرور من هذه المحنة مهما كانت النتائج لتخطي هذه الأزمة وغيرها.

يضاف إلى ذلك أن أوبريت "خليك في البيت" يجمع بين نجوم الفن والغناء المصريين، وذلك لبث رسالة تضامن مع الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة.

جدير بالذكر أن أوبريت " خليك في البيت " غناء المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة وأداء صوتي ومرئي لكل من الفنان أحمد بدير ومها أحمد وكمال أبو رية وأحمد ماهر، وهو من كلمات شفيق كارم وألحان تامر حجاج وتوزيع تامر صقر، وفكرة وإخراج هيثم عنتر، ومستشار إعلامي حسام صلاح ومصور فوتوغرافي محمود عادل.