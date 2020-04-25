الحكومة للمواطن: لا تسمح للفيروس بأن يعطل عملك

شدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في ظل إجراءات احترازية قوية تتخذها الدولة وينفذها المواطن في الوقت نفسه، موجها رسالته للمواطن قائلا "لا تسمح للفيروس بأن يعطل عملك، ولكن عليك القيام به في ظل اتخاذك لإجراءات احترازية قوية، والدولة سوف تساعدك على هذه الإجراءات".

وفند "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، الادعاءات بأن هناك تهاونا من الحكومة بتقليل ساعات الحظر رغم ارتفاع الإصابات، وذلك بعد قرار جعل حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، فقال "وجهنا بنفس التساؤل قبل أسبوعين عندما خفضنا ساعات الحظر حتى الثامنة وطرح ذات التساؤل مع تخفيض ساعات الحظر مجددا في شهر رمضان".

وتابع: "ربما لا يعي البعض أن تسيير ساعات الحظر في حد ذاته هو إجراء احترازي من الدولة عبر تخفيف ذروة التكدس في الشوارع قبل موعد الحظر، وبالتالي الهدف الرئيسي لتوسيع توقيت الحظر هو تقليل التكدس، قد تبدو الإجراءات في ظاهرها إجراءات تخفيف ولكنها في الحقيقة احترازية".