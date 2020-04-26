رمضان نسخة أولى.. حاتم شاب مغربي: كورونا لم تلغي فرحتنا بالشهر الكريم

مراكش.. وصفها البعض قديما بـ"آخر بلاد المسلمين"، لأنها تحتل الركن الشمالي الغربي من القارة السمراء، على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وربما بسبب تأخر نجاح الفتح الإسلامى لها حتى عام 710، رغم أن أول حملة وجّهت إليها سبقت بـ64 عاما، على يد عمرو بن العاص، وتوالت بعد محاولات عبدالله بن سعد، ومعاوية بن حديج، وعقبة بن نافع، وأبو المهاجر دينار، وزهير بن قيس، وحسان بن النعمان، حتى كللت بتكريس موسى بن نصير الحكم الإسلامى لها.

المسلمون هم الأغلبية الساحقة 98.7% من سكان مراكش المغرب، مالكية المذهب، يليهم المسيحيون، الممتدة جذورهم للعصر الرومانى 1%، واليهود الذين كانوا حتى عام 1940 نحو 10%، والآن 1٫0%.

الشاب المغربى حاتم أزناك، بدأ حديثه لـ"الوطن"، بـ"مبروك العواشر"، موضحا أنها التهنئة العامة التى يتبادلها المغاربة، ابتهاجاً بقدوم الشهر المبارك، بداية من اليوم العشرين من شعبان، فلم ينجح فيروس كورونا، في إفساد أجواء رمضان المعتادة باستثناء إلغاء صلاة التروايح، المعتادة كل عام.

لم يستسلم سكان المغرب بإلغاء صلاة التروايح، فأصبحت تجتمع الأسر في المنازل، لإداء الصلاة مجتمعين، "نفتقد أن نجتمع مع الأصدقاء والأهل، والسهر معا في أيام رمضان، إلا أننا نظل على تواصل عبر الاتصالات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي"، حسب حاتم.

أهمية شهر الصيام للدولة التى يحمل ملكها لقب "أمير المؤمنين" رسميا، وصلت إلى اعتباره كما بلوغ الذكور سن الرجولة والبنات سن الأنوثة، فما إن يبلغ أحدهم الحلم، ويدشن أول عام صيام له، أو لها، حتى يصبح ملكا لمدة يوم واحد، يخصّص له إفطار خاص، يحدد مكوناته كما يحب، ويجلس فى صدر المائدة، مع زغاريد الأم والخالات والعمات، وسط حفاوة الأسرة.

يكسر أهل المغرب صيامهم، بالحليب والتمر والفاكهة، ووجبتهم الأشهر، التى ارتبطت بهم ومن مطبخهم انتقلت إلى دول ومجتمعات أخرى "الكسكسى"، ومعه "الحريرة"، وهى مرقة من قطع اللحم والحمص والعدس، و"الكرعين/ الكوارع" بالحمص والبهارات الحارة.

والحلوى يتقاسم إمارتها "الشباكية"، و"الزميطة".. أو "سلو" أو "السفوف".. ثلاثة مسميات لحلوى واحدة.