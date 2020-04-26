عزل أسرة أصيبت بفيروس كورونا بالسويس وفحص المخالطين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس،اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل "ع. ا.ع"، والذى يقيم بمنطقة التوفيقية السكنية، إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه الآن بصحة جيدة.

وأكد بيان مديرية الصحة، أنه بعد إجراءات التقصى تم حجز المخالطين اللصقاء له من الذين ظهر لديهم أعراض بمستشفى الحميات، سواء بالمنزل أو غير مباشر بالعمل، أو الأماكن التي التردد عليها.

وقال البيان، أنه بعد ثبوت إيجابية نتائج التحاليل للمخالطين اللصقاء، وهم زوجته ووالدتها وأولاده الثلاثة، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفي العزل بالإسماعيلية، وذلك بعد الفحص الإكلينكي والتحاليل الطبيه بالمعامل المركزية.

وأضافت مديرية الصحية، أنه يجري الآن إجراء التقصي اللازم لخط سير الأسرة وجميع المخالطين لهم داخل منطقة التوفيقية، وكذلك تطهير جميع الأماكن التي تم التردد عليها سواء السوق أو المنطقة التي يسكن بها، أو العمارة، وجاري سحب العينات من المخالطين، ومتابعة مخالطي المخالطين للمصاب وأهله.

وأكدت مديرية الصحة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمه تجاه المخالطين من سكان العمارة التي يسكن بها المصاب، وأهله وأي مكان معلوم تردد عليه أثناء الإصابة.