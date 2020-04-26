مدير مجمع استهلاكي: لدينا مخزون سلعي يكفي 6 أشهر

أكد محمد نصر، مدير أحد المجمعات الاستهلاكية بمحافظة القاهرة، أن جميع السلع الاستهلاكية والغذائية متوفرة في جميع فروع ومنافذ الشركة الوطنية علي مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1800منفذًا.

وأضاف "نصر"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع علي قناة "إكسترا نيوز"، أن كل المنتجات الموجودة في الأسواق، متوفرة في جميع منافذ البيع وبأسعار أقل، حيث تتراوح نسبة الخصومات على السلع ما بين 10 -20% ، كما يتوافر أيضًا ياميش رمضان وبعروض كثيرة ومختلفة في جميع المنافذ، وبجودة عالية، مشيرًا إلى أن العروض ليست مرتبطة فقط بالياميش، بل توجد عروض على جميع السلع الأخرى.

وأوضح أنه لا يوجد أي حاجة لتخزين أي سلعة من جانب المواطنين، حيث أن المخزون الاستراتيجي متوافر في كل فرع باستمرار ويكفي لمدة 6 أشهر.

وتابع "نصر"، أن الشركة المصرية التزمت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين، حيث يرتدي جميع العاملين داخل المنافذ القفازات والماسكات، كما يتم تطهير كل المنافذ بشكل يومي ومنظم، حرصًا علي سلامة العاملين والمترددين على المنافذ من المواطنين.