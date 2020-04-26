استغلالا لأوقات الحظر.. رفع القمامة وتطهير الشوارع في الدقهلة

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بقيادة محمد أمين، رئيس الحي حملة مكبرة لرفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال عمليات رفع الأتربة وتطهير الشوارع والميادين باستخدام السيارات المكنسية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر ، واستغلال أوقات الحظر، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء فى هذا الشأن.

وقال محمد أمين إنه يجرى تنفيذ الحملة، بداية من الساعات الأولى للحظر، وتستمر حتى بدايات ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد.

وأضاف رئيس حى غرب المنصورة، أنه تم الدفع بالسيارات المكنسية بعد تزويد خزانات المياه الخاصة بها بالمطهرات ليتم كنس ورفع الأتربة وغسيل وتطهير الشوارع وأيضا رفع القمامة فى وقت واحد وقد انتشرت فرق العمل المشاركة فى أعمال الحملة بشوارع المدينة.

وأشار أن الحملة استهدفت شارع عبد السلام عارف، ومنطقة شارع الجيش ومنطقه خلف مديريه الأمن ، وميدان الطميهي.

وأكد محافظ الدقهلية على تنفيذ هذه الحملات استغلالا لأوقات الحظر فى رفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.