تركيا تمنع توزيع الطعام على المهاجرين إلى أوروبا بمحافظة أدرنة

قامت سلطات محافظة أدرنة التركية، بمنع حملة توزيع الطعام على المهاجرين الموجودين بمحطة حافلات أدرنة، والتي نظمها حزب اليسار التركي.

وكان المهاجرون في طريقهم إلى أوروبا ووصلوا إلى حدود محافظة أدرنة، بعد فتح الحكومة التركية الحدود ودفع اللاجئين للوصول لتلك النقاط الحدودية.

بينما يستمر انتظار المهاجرين الذين يرغبون في الانتقال إلى اليونان في محطة حافلات أدرنة، فى حين لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب.

وأعلن أعضاء حزب اليسار التركي، بإطلاق حملة لتوزيع الطعام على المهاجرين، ليواجهوا مرة أخرى حاجز الشرطة، وجرى منعهم من توزيع الطعام مرة أخرى، حيث كانت الشرطة التركية قد حذرتهم قبل ذلك أثناء محاولتهم توزيع الحساء على المهاجرين على جسر ميريتش بالقرب من الحدود.

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