بعد 23 يوما في العزل.. محصل كهرباء بدمياط لـ"الوطن": لا أعلم سبب إصابتي بـ كورونا

بعد مرور 23 يوما على احتجازه بمستشفى العزل بتمي الأمديد خرج جهاد أبو الحمايل محصل كهرباء على المعاش ليعود لأحضان أسرته التى ابتعد عنها لأيام طويلة، مطالبا المواطنين بالالتزام بمنازلهم والبعد عن التجمعات والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بأي أعراض وإجراء أشعة على الصدر.

يروى أبو الحمايل المحصل بشركة كهرباء دمياط سابقا، قصته لـ"الوطن" قائلا: "شعرت ببعض التعب، فذهب للاطمئنان على صحته عند أحد الأطباء، ليكتشف إصابته بفيروس كورونا".

يسرد "أبو الحمايل"، 55 عامًا، لـ"الوطن" قصته مع الفيروس، قائلًا: "بدأت تظهر علي الأعراض منذ 27 مارس الماضي حيث شعرت بارتفاع ضغط دم شديد، فذهبت للكشف، وطلب الطبيب مني إجراء أشعة مقطعية، وتحاليل دم شاملة، ورسم مخ كما توجهت لعدد من كبار الأطباء للأسف مفيش حد منهم يشخصوا المرض، وبعدها توجهت لمستشفى الجهاز الهضمي في محافظة دمياط وطلب الأطباء هناك إجراء أشعة على الصدر ليشتبهوا في إصابتي بكورونا وهناك تم تحويلى لمستشفى الصدر ثم طلبوا إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية، ليتم نقلي لمستشفى تمي الأمديد للحجر الصحي بدكرنس بمحافظة الدقهلية".

ويضيف "أبو الحمايل"، أنه رغم التزامي الشديد بتعليمات الدولة لعدم الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه لا يعلم سبب الإصابة به حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يلقى رعاية طبية فائقة داخل مستشفى الحجر، حيث يحصل على العلاج في مواعيده، فضلًا عن الاهتمام البالغ بالرعاية الطبية والصحية المقدمة للمرضى، وكذلك الاهتمام بالطعام المقدم لنا ولم أرَ إلا كل كرم وأدب منهم فهم حقا أصحاب واجب.

وأردف أبو الحمايل حينما ذهبت لزيارة زملائي في الشركة لم أكن على علم بإصابتي بفيروس كورونا كنت بعاني فحسب من ضغط الدم المرتفع ولا أعرف سبب إصابتي فلست من هواة التردد على المقاهي ولست من المدخنين ولم أختلط بمصابين أو عائدين من الخارج.