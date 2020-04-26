غادة عبدالرازق تصفع السقا على وجهه.. ورزان مغربي: اديله مترحميهوش

في ثالث حلقات برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، والذي تقدمه الفنانة رزان مغربي، والفنان أحمد السقا ويعرض على فضائية Mbc masr، حلت الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة على البرنامج.

وفي إحدى فقرات البرنامج "موسيقي تصويرية"، وهي فقرة يتنافس فيها النجمان للحصول على عدد من النقاط ليجرى الربح، ويفوز السقا عليها بـ3 نقاط أمام لا شيء منها.

وفاز السقا في فقرة الموسيقى التصويرية على غادة، وتقول رزان لها انتقمي منه مبقيتش عاوزة السلام ده، ثم بعد ذلك يسحبها السقا من يديها لعمل شوت أكشن، ليقوما بالتمثيل وهي تصفعه على وجهه، وترد رزان عليها: "أيوه اديله مترحميهوش".