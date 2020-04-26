عاجل.. وصول طائرة المصريين العالقين في ألمانيا لمطار مرسي علم الدولي

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، طائرة قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 141 راكبا، بالإضافة إلى طفلين من المصريين العالقين في ألمانيا، وذلك ضمن رحلات الإجلاء للمصريين العالقين بالخارج، طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .

وكانت أجهزة محافظة البحر الأحمر استقبلت مساء اليوم الأحد، طائرة المصريين العالقين بمدينة كوالالمبور الماليزية، وعلي متنها 234 مصريًا، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم فور وصولهم مباشرة، وتم حجزهم بفندق الحجر الصحي بمرسى علم.

وأشار الدكتور تامر مرعي، مدير مديرية الصحة في تصريح صحفي اليوم الأحد إلى خضوع جيمع الركاب وطاقم الطائرة لإجراءات الحجر الصحي، وقيام فريق طبى من الحجر الصحي بإجراء التحاليل الفورية، وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلو القادمين من الإصابة بكورونا.وأكد على وضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس و تقليل الزحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.

كان مطار مرسى علم الدولي استقبل فى الأيام القليلة الماضية، عدد من الرحلات الاستثنائية من السعودية والمغرب والجزائر والبحرين وألمانيا وهولندا وصربيا وتايلاند وكوالامبور وعلى متنهم عدد من المصريين كان في استقبالهم سلطات مطار مرسى علم استقبل وأجهزة البحر الأحمر و فرق طبية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.