مدير مستشفى يكشف كواليس إحالته للتحقيق لرقصه مع المرضى فرحًا بشفائهم

علق الدكتور متولى أبو رية، مدير مستشفى المنشاوى، على قرار وقفه مشيرًا إلى أن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلقت حالة من الذعر والفزع الشديدين على مستوى العالم وفى كافة القطاعات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، موضحاً أن مشاهد الرقص التى تم تداولها له مؤخراً ، تعد من قبيل الترويح النفسى عن المرضى والطاقم الطبى الذى يعمل معه فى مستشفى العزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه فور وجود ضغوط نفسية على المرضى والطاقم الطبى، انتهز فرصة شفاء 16 حالة، وخروجهم من المستشفى، وقام بعمل حفل بعدما حصل على موافقة كتابية عليه من الجهات المعنية.

وتابع:" شفت الناس اللى معايا محتاجين دفعة نفسية، وكان عندى بعض الأطفال سيموتون من الاكتئاب فقمت بذلك، وأنا مبعرفش أرقص أصلاً".

وأشار أبورية إلى أنه تم وقفه عن العمل تماماً وإحالته للتحقيق، متمنياً النظر لحالته على أساس أنها للترويح عن الضغط النفسى وليس إهانة للمنظومة الطبية، مضيفًا: "كل شعب ليه ثقافته فى التعبير عن فرحته.. والجيش الأبيض يواجه الموت يومياً في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.. هذه حرب حقيقية يقاتل فيها طاقم التمريض والأطباء من أجل تقديم الرعاية الطبية للمرضى وهم فى حاجة إلى دعم نفسى"، لافتًا إلى أن رغم إصابته بداء السكري لم يتأخر فى الذهاب إلى مستشفى العزل، من أجل مساعدة المرضى.