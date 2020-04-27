المتهم في واقعة الأفلام الإباحية يعترف بتفاصيل صادمة أمام النيابة

واصلت النيابة العامة التحقيق مع فتاة و3 متهمين آخرين، بعد أن ثبت تورطهم من خلال التحريات والتحقيقات بقيام الفتاة وأحد المتهمين بتصوير أفلام إباحية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة 6 أكتوبر، وإنشاء موقع إباحي مصري؛ لعرض تلك الأفلام الإباحية مقابل التربح منه.

واعترف المتهم الرئيسي شاب في العقد الثالث من عمره، أنه اتفق مع فتاة تربطه بها علاقة غير شرعية "المتهمة الثانية"، على تصوير فيديوهات إباحية وعرضها وإنشاء موقع إباحي مصري، وبث تلك الأفلام عليه للتربح، ووافقت المتهمة.

وأضاف المتهم في أثناء استجوابه من قبل جهات التحقيق أنه اتفق مع المتهمين الآخرين المقبوض عليهما على الحضور، وقيامهما بتصويرهما في أثناء ممارسة الجنس، وعقب تصوير 25 دقيقة، حضرت قوات الشرطة وألقت القبض عليهم.

وجاء اعترافات المتهمة الثانية طبقا لما جاء على لسان المتهم الأول، وأكدت التحريات صحة ما جاء على لسان المتهمين، وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم تهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة، بإنشاء شخص لموقع إباحي جنسي على شبكة الإنترنت، وتصوير رجل وفتاة في أثناء ممارسة الرذيلة، ورفع المحتوى الإباحي الخاص بهما على الموقع الإلكتروني وهو عبارة عن مقاطع إباحية كاملة.

وتشكل فريق بحث وتحر، وأسفرت عن صحة المعلومات، وأن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويحضر المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الإباحية لهما ثم رفعها على الموقع الخاص به.