"بصيرة" تستأنف أنشطتها في تقديم "التأهيل والتدريب" لذوي الإعاقات أون لاين

أعلنت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الإعاقات البصرية، استئناف كامل أنشطتها في تقديم خدمات التأهيل والتدريب لذوي الإعاقات البصرية وأسرهم والاوساط المحيطة أون لاين، ومن المنازل عبر استخدام برامج الكترونية حديثة في مصر، والاعتماد على أحدث تقنيات الفيديو كونفرانس.

وأكدت سامية أمين سري، مدير مركز التأهيل والتدريب ببصيرة، أن قرار بصيرة باستئناف كامل خدماتها في التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة أون لاين، يأتى في إطار سعى المؤسسة إلى استخدام أساليب تواصل بديلة تتوافق مع تعليمات الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية في شأن الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا وفى ذات الوقت يضمن للأبناء من ذوي الإعاقات البصرية وأسرهم، والأوساط المحيطة الحصول على التدريب والتأهيل المطلوب دون أى انقطاع كحق لهم.

وأشارت سري، في بيان اليوم، إلى أنه وحتى تنجح الفكرة تم مراعاة أن الأبناء من ذوى الإعاقات البصرية يعتمدون في التدريب والتأهيل على حاسة اللمس، وقد تم الاستعاضة عن ذلك بتدريب أمهات هؤلاء الأبناء أون لاين بأن يقوموا هن كمدربات لأبناءهن، وأن يتابع الاخصائي والاخصائية مع الأم أون لاين ما تقوم به مع ابنها، مشيرة إلى أن تلك الوسيلة ساعدت بشكل أخر في تعظيم دور الأم في تدريب وتأهيل ابنها من ذوى الإعاقة البصرية، بما يمكنها مستقبلا من تقديم الدعم الأكبر له.

كانت مؤسسة بصيرة، أطلقت حملة تستهدف دعم توعية ووقاية ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية ضد مخاطر انتشار فيروس كورونا في نسخته المستجدة، واستهدفت الحملة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والمحيطين بهم وصناع القرار في أماكن الحجر، ومستشفيات الحجز الصحى، ومقدمى الخدمات الطبية في هذه الأماكن حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية من الاستفادة القصوى من رسائل التوعية ودور المحيطين بهم في توصيل هذه الرسائل والمناخ الأنسب لوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وذويهم ،والوسط المحيط من الإصابة بالفيروس، وتقديم إرشادات عامة لصناع القرار، ومقدمى الخدمات الطبية داخل اماكن الحجر الصحى حال التعامل مع شخص ذو إعاقة بصرية ، انطلاقا من مبدأ أن فيروس كورونا يصيب الجميع دون تمييز.

كما أطلقت مؤسسة بصيرة خدمة جديدة تستقبل من خلالها وتقدم الرد الفورى على استفسارات الفرق الطبية المعنية بتقديم الرعاية والعلاج لمصابى فيروس كورونا، كذلك أولياء الأمور والأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أنفسهم حول طرق التعامل مع ذوي الإعاقات البصرية عند التوعية و الوقاية والرعاية ضد الإصابة بالفيروس.