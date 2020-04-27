رصد 4 ملايين جنيه لرصف شوارع منطقة أرض عرفة بشبين الكوم

تفقد اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم، أعمال التطوير وزراعة أشجار النخيل بمنطقة أرض بحي غرب شبين الكوم، كما تفقد الشوارع الموازية والمحيطة بالمنطقة، مؤكدًا رصد 4 ملايين جنيهًا لرصفها ورفع كفائتها.

وشدد السكرتير العام على سرعة إنهاء أعمال رفع تراكمات الهدم وتسوية المنطقة بالكامل، وزراعة الأشجار المثمرة لإضفاء مظهر حضاري، موجهًا برفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بصفة دورية ورفع كفاءة المنطقة.

كما وجه ببناء سور حول قطعة الأرض للحد من تجمعات القمامة ونواتج الهدم، وشن حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع.

يُذكر أن محافظ المنوفية وضعت خطة طموحة للتعامل مع كافة مناطق تجمعات القمامة ونواتج الهدم، وإعادة تجميلها بهدف الحفاظ علي البيئة ومنع التلوث البيئي.