"الغضبان ": توريد 1509 طن قمح لصوامع ومطاحن بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، وقال إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم، بلغت 1509 طن و204 كيلو جرام قمح محلي .

وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام، وذكر محافظ بورسعيد زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وإنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدان بزيادة 1500 فدان عن العام الماضي بمختلف القرى.