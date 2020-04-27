3 وفيات بكورونا في عزل ملوي خلال 24 ساعة.. ترفع الإجمالي لـ9 بـ23 يوما

كشفت، اليوم، مصادر طبية بمديرية الصحة في المنيا، عن وفاة 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي جنوب المحافظة، خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة منذ افتتاح المستشفى لاستقبال الحالات المصابة إلى 9 حالات خلال 23 يوما.

وأكدت مصادر بالمستشفى، أن عدد الحالات التي توفيت داخل مستشفى الحجر الصحي بملوي متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلي 9 حالات، بعدما سجلت المستشفى اليوم، 3 حالات وفاة جديدة معظمهم من كبار السن.

وقد تماثل 14 مصابا للشفاء داخل نفس المستشفى إذ تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، وتقرر خروجهم جميعا بعد تعافيهم بشكل تام، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفي بشكل جزئي، وتخصيصها كمقرا للعزل الصحي إلي 75 شخصا، معظمهم من محافظات: بني سويف والفيوم وجنوب الصعيد.

يشار أن مديرية الصحة في المنيا، نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.

يأتي ذلك ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.