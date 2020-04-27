جامع: القانون الجديد اعتبر ما يقل عن مليون جنيه مشروعات متناهية الصغر

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تعمل على إصدار قانون مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عامين، مؤكدةً أنه استغرق كل هذه الفترة كي يتوافق بشكل تام مع جميع الأطراف، لأن له علاقة بالمالية، التنمية المحلية، التخطيط، التجارة والصناعة، والشباب.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "هذا القانون يخدم شريحة كبيرة جدا من العاملين بهذا القطاع، ومن أهم المحاور التي يخدمها هو آلية دخول النشاط غير الرسمي في النشاط الرسمي، ونعمل على تغيير منحة كورونا ونجعلها منحة".

وأردفت: "جرى التوافق على القانون في مجلس النواب، وإقراره، وهو بـ6 محاور بواقع 109 بنود، يتطرق إلى تعريف المشروعات بشكل موحد، وجرى التوافق فيه مع البنك المركزي، الجمعيات الأهلية، والشركات، ومن ثم فإنه سيكون ملزمًا لجميع الجهات".

وتابعت: "حجم العمالة والأعمال هي التي تحدد حجم المشروعات، فمثلًا المشروعات متناهية الصغر تقل أعمالها عن مليون جنيه، والدكتور علي عبدالعال كان حريصًا أثناء مناقشة القانون، على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية وأن تكون واضحة وتعبر عن القانون وأساليب تنفيذه".