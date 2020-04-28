نجل الشهيد منسي: بابا كان بيقولي أنت راجل البيت وخد بالك من تيتا وماما

قال حمزة منسي، نجل الشهيد أحمد صابر منسي، إنه لا يذكر كثيرا من المواقف التي جمعته بوالده، نظرا لاستشهاده وهو صغير السن.

وأضاف خلال فقرة صُورت داخل منزل الشهيد منسي ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "إكسترا نيوز": "مش فاكر مشاهد كتير حصلت بيني وبين بابا، لكن فاكر إنه أما كان بيسافر سيناء كان بيقولي أنت راجل وخلي بالك من تيتا وأخواتك وماما وولاد عمك ويحددهم بالاسم".

يذكر أن‎ مسلسل "الاختيار" الذي يعرض خلال شهر رمضان مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد المنسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.