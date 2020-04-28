شاكوش: نجاح "بنت الجيران" ليس صدفة.. وظروفي المادية خلتني أبطل كورة

تحدث مغني المهرجانات حسن شاكوش، على الفترة التي قضاها لاعبًا لكرة القدم، موضحًا أنه لو استمر في المجال الكروي وساعدته الظروف على ذلك لحقق نجاحًا أكثر من النجاح الموجود فيه حاليًا.

وأكد أن الظروف المادية هي التي أعاقت استكمال مسيرته الكروية، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يُعرض على قناة "القاهرة والناس".

وأضاف "شاكوش": "لازم كرة القدم تديها الأول عشان تدينا بعدين، لإننا بنضيع مجهود كله عليها، والواحد كان بيسافر على حسابه ويستحمل ظروف صعبة، ومحدش كان بيدفع لي فلوس، بس دلوقتي الكرة بقت أسهل والأندية بقت بتدفع"، مؤكدًا أنه ترك المجال الكروي منذ 8 سنوات، رغم أنه كان يُغني في المنطقة التي يقطن فيها أثناء مسيرته الكروية، بحثًا عن الشهرة.

وأوضح مغني المهرجانات، أنه كان يبحث عن الشهرة في كرة القدم، ولم يُحققها فاتجه إلى المهرجانات ونجح في تحقيقها، نافيًا ما يتردد حول أن نجاح أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" عالميًا كانت "صدفة" ومن الصعب تكرار هذا النجاح، وقال "كل غنوة ولها المود الخاص بها، وممكن أكرر النجاح ده تاني، عادي جدًا".