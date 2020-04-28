القصير: مواقع تسيئ لحاصلاتنا بفيديوهات مشبوهة وبعضنا يتداولها بجهل

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإقبال العالمي على الصادرات الزراعية المصرية كبير للغاية، خصوصًا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "نتابع مراحل تداول المنتج الزراعي الذي يتم تصدريه وأيضًا على المنتج المحلي، والبعض هيقول هي الرقابة على الصادرات فقط، لا بتراقب السوق المحلي أيضًا لأن صحة المواطن المصري تهمنا قبل غيره".

وتابع: "يهمنا مسألة تكويد المزارع، وأي مزارع عايز يصدر بنتابعه ونعرفه ونشوف مراحل تداول السلعة والتغليف والتعبئة والمطارات، وما دفعنا للحديث عن هذا الأمر كان المغزى منه الرد على بعض الحملات المشبوهة على الصادرات المصرية اللي بيستغلها أقلام مأجورة ببعض الدول".

وأوضح: "بعض الصور والمواقع المشبوهة بتنشر فيديوهات من سنوات مضت وتسيئ للحاصلات الزراعية المصرية، وللأسف منا من يتداولها هذا الأخبار غير الصحيحة بجهل".