"CIT" تعلن بدء العمل بالرقم 15413 المختصر للمنشآت الصناعية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، عن بدء تفعيل مبادراتها مع اتحاد الصناعات المصرية لتلبية متطلبات قطاع الصناعة وأعضاء كل غرف الاتحاد، وذلك عبر انطلاق العمل بالرقم المختصر الجديد عبر الخط الساخن 15413 على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.

الخط الساخن يستهدف حل مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج.. وتلقي طلبات الدعم الفني لحجز الاجتماعات عن بعد

ومن المقرر أن تتيح المرحلة الأولى من المبادرة التي تنفذها شركة شركة" راية" لخدمات مراكز الاتصالات Raya Contact Center إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، الإجابة عن الاستفسارات التالية وهي الإبلاغ عن ظهور حالات مصابه بفيروس كورونا – كوفيد 19، والإبلاغ عن مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج، وتلقي طلبات الدعم الفني لحجز الاجتماعات عن بعد حيث من المقرر أن يتم التواصل والتنسيق لكافة التفاصيل خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، وأخيراً تلقي طلبات للدعم الفني للبرامج والخدمات الرقمية.

كما من المنتظر أن تلي هذه المرحلة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية الأخري لدعم الدفع بقاطرة التحول الرقمي في قطاع الأعمال والمنشأت الصناعية المختلفة، حيث ستعتمد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على مختلف القنوات التسويقية للإعلان عن كافة مراحل المبادرة ومنها منصات التواصل الإجتماعي والتواصل المباشر مع كل غرف اتحاد الصناعات المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السبية من انتشار الفيروس العالمي كورونا – كوفيد 19، وتثمن CIT تكاتف المجهودات وتوحيد الرؤى لترسيخ أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو أعمال القطاع الخاص و الدخل القومي.