ضبط تاجر مخدرات حاول الهرب من الشرطة بـ"رشاش صوت" في قويسنا

شهد مركز شرطة قويسنا، مطادة بين قوات الشرطة وتاجر مخدرات، انتهت بالقبض على المتهم عقب فراره بسيارته واصطدامه بسيارة شرطة في أثناء محاولته الهرب مستخدمًا "رشاش صوت".

بداية الواقعة، عندما توجهت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا لضبط وتفتيش مسكن عاطل، لإتجاره على نطاق واسع بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه في قويسنا.

وخلال وصول القوات استشعر بهم المتهم ولاذ بالفرار بسيارة ملاكي وإصطدم بسيارتي القوة مُحدثاً بعض التلفيات.

وتمكنت القوات من السيطرة على المتهم وضبطه والسيارة قيادته وبحوزته "28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام وبندقية خرطوش ورشاش صوت و3 طلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي و2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفى المحمول للإتصال بعملائه.

كما أمكن ضبط 3 أشخاص من عملائه، وبمواجهتهم اعترفوا بحضورهم للمتهم لشراء المواد المخدرة.