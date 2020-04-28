صور.. الداخلية تدعم الأكثر احتياجا بـ"كراتين رمضان"

شاركت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية والتابعة لوزارة الداخلية، فى مبادرة "كلنا واحد" للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، والتي انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما تم تنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن كراتين سلع غذائية بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظرًا لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات المتبعة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرصت وزارة الداخلية على التزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.

وقامت مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية على المواطنين.

كما تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الجاري لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى– المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالى عدد (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية.

وجرى توفير اللسع بالمنافذ بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات، للمشاركة فى المبادرة، وهي (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات).

وأوضحت الوزارة أن السلع متوفرة بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.