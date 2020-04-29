الجسر الجوي الاستثنائي للطيران ينجح في تسيير 18 رحلة لإعادة المصريين

نجحت وزارة الطيران المدني، في تسيير 18 رحلة جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن جميع الرحلات انطلقت من مطار القاهرة الدولي، وعادت إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث مقر الحجر الصحى الإجباري للعائدين.

وأضافت المصادر، أن الوزارة بصدد تسيير 4 رحلات إستثنائية، ليصبح إجمالى عدد الرحلات الدولية التي سيرتها كل من شركتى مصر للطيران واير كايرو للطيران، 22 رحلة، على أن تنتهي الوزارة من تسير الرحلات الاستثنائية المتبقية بحلول الخامس من مايو المقبل.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، أمس الثلاثاء، رحلة إستثنائية سيرتها شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة 148 راكبًا مصريًا من العالقين في إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصلت رحلة إيركايرو الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، إلى مدينة مرسي علم، ظهر أمس الثلاثاء .

حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد القرى السياحية لعزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى، كانت أعلنت تسيير 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى الخامس من مايو القادم، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.