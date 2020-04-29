مستشفى عزل ملوي يعلن خروج 10 حالات جديدة بعد شفائها

تماثل اليوم 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للشفاء داخل مستشفى عزل مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، إذ تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، وتقرر خروجهم جميعا بعد تعافيهم بشكل تام.

بذلك يرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفي بشكل جزئي، وتخصيصها كمقرا للعزل الصحي إلى 85 شخصا، معظمهم من محافظات: بني سويف والفيوم وجنوب الصعيد، فيما لم يسجل المسستشفى إي حالات وفاة جديدة، ليتوقف العدد الإجمالي للمتوفيين عند 9 حالات وفاة خلال 24 يوما.

يشار إلى أن مديرية الصحة في المنيا، نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.

يأتي ذلك ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت أعمال القافلة قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بالمشروع، وتم التأكد من تطبيق إجراءات التعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة في الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.