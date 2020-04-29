"عصر ما بعد كورونا".. السيسي ومدبولي يسعيا لتحويل "المحنة" لـ"منحة"

تنظم الحكومة المصرية، خلال المرحلة المقبلة، مؤتمرا موسعا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث كيفية تحويل أزمة ومحنة فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، لمنحة، لتنطلق مصر في عدد من المجالات الاقتصادية.

وتستعرض "الوطن"، أهم 10 نقاط حول هذا الأمر:

1- اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار الاقتصاديين والسياسيين، وأصحاب الشركات لتحويل محنة كورونا لـ"منحة".

2-قال رئيس الوزراء للمشاركين في الاجتماع، إن عدد من المؤسسات من المؤسسات الدولية، تتحدث عن تغيرات في "عصر ما بعد كورونا".

3-لفت "مدبولي" إلى أن تلك التغيرات قد تكون سياسية، واقتصادية عالمية.

4-أشار رئيس الوزراء إلى وجود أطروحات لمعالجة كل دولة لآثار كورونا داخلياً مع تشجيع الكيانات الوطنية على التعافي في "عصر ما بعد كورونا".

5-أكد "مدبولي"، أن "المحنة الكبيرة" بداخلها "فرصة كبيرة".

6-أشار لأهمية تواجد مصر في أسواق لم يسبق لها التواجد فيها خلال المرحلة المقبلة.

7-أكد أهمية بحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي ستركز عليها الدولة في المرحلة المقبلة.

8-يعتزم رئيس الوزراء عقد لقاءات أسبوعياً حتى يتم التوافق على رؤي وأفكار تعمل الدولة على تنفيذها مستقبلاً.

9-سيعقد مؤتمر تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من رجال السياسة والاقتصاد، لمناقشة هذه الأفكار.

10-سيجتمع "مدبولي" مع مجموعة مصغرة لصياغة ورقة عمل تنفيذية لما يتوافق عليه المشاركون، أحدها جيوسياسية، وأخرى اقتصادية.