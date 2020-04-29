مستشار الرئيس للصحة: "عاوزين ربنا يساعدنا نحد من كورونا وانتشاره"

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه على الجميع تطبيق الاجراءات الاحترازية، لتقليل انتشار المرض على قدر المستطاع.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "القاهرة الكبرى"، مع الإعلامية شيرين الدسوقي، في برنامج "مسؤول و100 مليون مواطن"، أن فيروس كورونا، تسبب في تقليل الحركة وإغلاق المدارس والجامعات، وكثير من الخدمات الحكومية.

وتابع تاج الدين: "احنا عاوزين ربنا يساعدنا اننا نحد من هذا المرض وانتشاره"، مشددًا على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تصدرها وزارة الصحة، لتفادي المشاكل الكبيرة التي يسببها الفيروس.

وشدد تاج الدين، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية واجراءات النظافة الشخصية، مثل غسيل اليدين والوجه وعدم الخروج في تيارات الهواء.

وتابع: "مش محتاجين غير إننا ننفذ التعليمات ونساعد الحكومة ونساعد أنفسنا، حتى لا ننشر المرض لأن ممكن واحد ياخد الفيروس، وميجراش له حاجة، وممكن ينقله لوالده ووالدته وأسرته"، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات لمن يعاني من أعراض الزكام والرشح والكحة والعطس.