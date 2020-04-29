برنت يرتفع والخام الأمريكي يهبط وسط نقص في طاقة التخزين

أنهت أسعار الخام الأمريكي جلسة التداول، اليوم الثلاثاء، منخفضة حوالي 3% بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام لم ترتفع بالقدر الذي كان متوقعا بالنظر إلى نقص في طاقة التخزين.

وتلقى الأسواق دعما من آمال بأن الطلب سيتعافى، بعد أن أعلنت بعض الحكومات عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو جلسة التداول منخفضة 44 سنتا، أو 3.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 12.34 دولار للبرميل، بعد أن هوت 25 بالمئة في جلسة الاثنين، وفقا لرويترز.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا، أو 2.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 20.46 دولار للبرميل، بعد أن سجلت خسارة بلغت 6.8 % في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت بمقدار عشرة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أبريل لتصل إلى 510 ملايين برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 10.6 مليون برميل.

وفي الأسبوع المنتهي في 17 أبريل، قفزت مخزونات الخام الأمريكية 15 مليون برميل إلى 518.6 مليون برميل، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 535 مليون برميل الذي سجلته في 2017، بحسب بيانات من الحكومة الأمريكية.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.