اللحم الضاني بـ140 جنيهًا.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تباينت أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المصرية مع زيادة القوة الشرائية تزامنًا مع شهر رمضان ، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان اليوم الأربعاء 29 أبريل الحالي كالتالي:

أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ المخصصة لبيع اللحوم والتي تختلف من منطقة لأخرى، ليتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 130 وحتى 140 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو المفروم بين 110 وحتى 140 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 120 وحتى 140 جنيهًا.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح أسعار دواجن المزارع بين 30 و35 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 35 و36 جنيهًا، فيما يتراوح أسعار البط بين 35 و42 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 45 و55 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 40 و60 جنيهًا.

أسعار الخضروات

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 إلى 5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 إلى 9 جنيهات، كما تباينت أسعار البطاطس بين 2.5 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 12 إلى 16 جنيها، وتراوح سعر الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الثوم إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخيار إلى 5 جنيهات.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق ليتراوح سعر الفول البلدي بين 30 و33 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 14 و16 جنيهًا، فيما تراوح سعر العدس بين 12 و14 جنيهًا، وتراوح سعر الحمص الشام بين 26 و28 جنيهًا للكيلو، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللوبيا إلى 20 جنيهًا، فيما بلغ سعر فول التدميس 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليتراوح سعر كيلو الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات، بينما وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات، وكيلو البرتقال إلى 10 جنيهات.

أسعار منتجات الألبان

جاء أسعار منتجات الألبان في الأسواق ليصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 15 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار السمك

استقرت أسعار السمك في الأسواق، إذ جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 38 و40 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 65 إلى 75 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجمبري بين 150 و200 جنيه، ويتراوح سعر الكابوريا بين 80 إلى 150 جنيهًا.