"تاج الدين": لا يستطيع أحد في العالم الإعلان عن انتهاء الفيروس حاليا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنَّه لا يستطيع أحد في العالم أن يعلن عن انتهاء الفيروس ووصول الحالات إلى "صفر"، "ولكن الكل يتوقع ويراقب ويتتبع ويحصي، وكل هذا يعلن يوميًا حتى نصل لمرحلة ثبات الأرقام وعند نزولها سيتمّ الإعلان عنها".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، "مسألة وقت إن شاء الله نعديها على خير، لكن مفيش حد في العالم لسة عنده توقعات بهذا".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أنَّ الدولة تسير في اتجاهين للتعامل مع الفيروس الأول دعم الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير أماكن للعزل، والثاني هو الحفاظ على المنظومة الصحية والكوادر الطبية لأنَّها تتعامل مع الملايين.