عشان تضمن حقك.. خطوات حساب فاتورة المياه إلكترونيا

تنفيذا للإجراءت الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة إلى إتاحة الفرصة لتقديم الخدمات إلكترونيا، وخاصة تلك التي تتطلب دفع الفواتير للخدمات والمرافق، حتى لا يكون التزاحم بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لمتابعيها اليوم، خطوات حساب فاتورة المياه إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنـــا.

- اختيار نوع نشاط العقار محل الفاتورة ما إذا كان منزلي أو تجاري أو صناعي.

- ثم يتم تسجيل قراءة عداد المياه الحالية.

- تسجيل أيضا القراءة السابقة للعداد الخاص بالعقار.

- ذكر عدد وحدات العقار السكني إذا كان العداد عمارة تحتوي على عدد من الوحدات السكنية أو إذا كان العداد خاص بوحدة سكنية واحده فقط.

- توضيح حالة الصرف الصحي الخاصة بالعقار ما إذا كان مخدوم أو غير مخدوم باختيار أحدهم من الأيقونة الخاصة بذلك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة، يتم عرض فاتورة المياه الخاصة بالعقار والتي تحتوي على الآتي "كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، استدامة الخدمة، إجمالي مبلغ الفاتورة".

وعند الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه من الموقع الخاص بالشركة يجب مراعاة الآتي:

1- أن القيم الواردة بالنموذج لا تشمل أي ضرائب أو دمغات أو أقساط مديونية.

2- أن السعر الخاص بتعريفه الأندية الرياضية والاجتماعية وما يتبعها الوارد بالنموذج هو بعد تطبيق الخصم بنسبة 75% على التعريفة المعتمده للأندية وذلك طبقا لقانون الهيئات الرياضية.

3- في حالة حساب العميل علي متوسط وعدم وجود قراءة سابقة وحالية يقوم العميل بإدخال كمية المتوسط في خانة القراءة الحالية فقط.