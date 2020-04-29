"الأورمان" و"أوتو ريان" يقدمان دعما لـ 14 الف أسرة من متضرري كورونا

قدمت جمعية الأورمان، ومؤسسة أوتو سمير ريان، دعم لـ 14 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا فى المحافظات المختلفة، وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن المساعدات التى قدمتها الجمعية وأوتو سمير ريان، تنوعت بين توزيع مساعدات غذائية عاجلة عبارة عن 13 ألف كرتونة مواد غذئية تزن الواحدة 15 كيلو جرام، وتصل تكلفتها الإجمالية ٢ مليون و760 ألف جنيه، كذلك تقديم دعم مادى لعدد 1000 اسرة كإغاثة لمتضرري كورونا، وموجة السيول التى ضربت مصر مؤخرا بقيمة اجمالية نصف مليون جنيه.

وأوضح شعبان، في بيان اليوم، أن دعم أوتو سمير ريان لأنشطة الأورمان الخيرية امتد ليشمل الأنشطة الطبية، أيضا شراء أجهزة حديثة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر بقيمة إجمالية تجاوزت مليون جنيه، وعمل عمليات قلب وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، لافتا إلى أن المحافظات التى استهداف تقديم الدعم فيها للأسر المستحقة، والأكثر تضررا من انتشار فيروس كورنا، هي محافظات المنيا والمنوفية والشرقية والغربية والفيوم وسوهاج وقنا وبني سويف.

وثمن شعبان، دعم اوتو سمير ريان، لأنطشة الأورمان، موضحا أن دور المؤسسات الاقتصادية فى مواجهة الأزمات والكوراث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية دور غاية فى الأهمية، فمن واقع المسئولية المجتمعية لهذه المؤسسات يتم اغاثة الألاف من الأسر ودعمها حتى تتجاوز الازمة .