كريم فهمي ينعى خاله: مع السلامة يا طيب يا جدع

نعى الفنان كريم فهمي، خاله أحمد العطار، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

ونشر "فهمي" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة لخاله الراحل، علق عليها: "خالي في ذمة الله، مع السلامة يا طيب يا جدع، مع السلامة يا حبيبي، لو سمحتوا ادعوله".

ويشارك كريم فهمي في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل، في إطار اجتماعي رومانسي، عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الأحداث، وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.