تعرف على عملاق برنامج "محدش فاهم حاجة".. مقاس حذائه 55

خطف العملاق الذى يظهر في برنامج "محدش فاهم حاجة" الذى يذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" الأنظار بعد مشاركته في المقالب التى يقوم بها الفنان محمد ثروت فى الجمهور.

ترصد "الوطن" عددا من المعلومات عن تلك الشخصية.

- اسمه حمد فتحي وهو موظف بشركة المياه بمحافظة الإسكندرية.

- يبلغ طوله مترين ونصف.

- يعيش في قرية أبيس

- يصنع له مقاسات خاصة فى الأحذية لأن مقاسه 55 ونصف

- مارس فى بداية حياته لعبة كرة السلة ولكنه لم يوفق فيها

- عقب اعتزال كرة السلة انضم لمنتخب كرة اليد بناء على توصية من مدرب كرة اليد وقتها مروان رجب ولكنه فشل في اللعبة

- أول لاعب مصري يشارك فى مسابقات قارية فى لعبتين

- حاز على ميدالية الذهب دورة الألعاب الأفريقية لكرة اليد مع المنتخب