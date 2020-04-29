كنيسة بالشرقية تعلق زينة رمضان.. والقس إيليا: نشارك المسلمين احتفالاتهم

كعادتها دائمًا، تطرق الاحتفالات بشهر رمضان الكريم أبواب كل البيوت المصرية، لا تفرق بين المسلمين والأقباط على حد سواء، فتنتشر الزينة في المنازل والشوارع، بينما تتعلق الفوانيس بأيدي الأطفال.

ورغم جائحة فيروس كورونا، إلا أن مظاهر الاحتفالات ظلت كما هي، بل وامتدت إلى الكنائس، فتزينت كنيسة القديسة دميانة بمدينة القنايات بالشرقية بزينة وفانوس رمضان.

"في مدينة القنايات وفي مصر عامة، لا مكان للتفرقة بين مسلمين ومسيحيين، فنحن نعيش أخوة وفي ترابط، تسود بيننا مشاعر الحب المودة والاحتفال بشهر رمضان المبارك هو احتفال لجميع المصريين".. بتلك الكلمات بدأ القس إيليا أسعد كاهن كنيسة القديسة دميانة بمدينة القنايات، قائلًا: "شارك في تعليق الزينة على مبنى الكنيسة محمد ومرقس، وغيرهم وسط حالة من الفرحة بقدوم الشهر الفضيل الذي ينتظره المصريون".

وأضاف، أن مسيحي المدينة قاموا بتعليق الزينة على مبنى الكنيسة في سنوات سابقة، وشاركوا في احتفالات أعياد الفطر والأضحى والمولد النبوي الشريف، كما أن المسلمين شاركوا المسيحيين الاحتفال بأعيادهم.

وأشار القس إيليا إلى أن الكنيسة كانت تنظم مائدة إفطار، ولكن نظرًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، فلن يتم تنظيم المائدة هذا العام، مضيفًا، أنه جاري التنسيق لإطلاق مبادرة تعوض غياب المائدة هذا العام، وسيُعلن عنها قريبًا.

ودعا القس إيليا الله أن يتقبل الدعاء والصلوات من الجميع خلال شهر رمضان المبارك، وأن يرفع بلاء كورونا عن البلاد والعباد، وأن يتم الاحتفال بعيد الفطر وقد ذهب هذا الفيروس إلى غير رجعة.