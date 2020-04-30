"22 رحلة طيران لـ20 دولة".. تعرف على خطة مصر لعودة العالقين من الخارج

تبذل الدولة جهودا كبيرة في إعادة المصريين العالقين في عدد من دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت معظم الدول، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما قال فى أحد اللقاءات: "أنا بطمنكم.. حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم".

وعلى الفور واصلت الحكومة إجراءات إعادتهم من خلال تنظيم عدد من رحلات الطيران لإجلائهم وهى كالتالى: 7 شرائح حددتهم الحكومة كعالقين وهم كل مصري كان فى زيارة مؤقتة لإحدى الدول والمسافر بغرض السياحة والمسافر فى رحلة علاج والمسافر فى مهمة عمل والمسافر لنشاط تجارى أو ثقافى، فضلا عن المسافر لحضور مؤتمر بالخارج وشريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم.

22 رحلة طيران نظمتها وزارة الطيران المدني لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا، ما بين 20 دولة أوروبية وعربية وأمريكي.

2 عدد المطارات المصرية المشاركة في إجلاء المصريين العالقين بسبب كورونا، وهي مطار القاهرة الدولي للإقلاع، ومطار مرسى علم الدولي للهبوط، واستقبال الرحلات حيث مقر الحجر الصحى الإجباري.

2 عدد الشركات المشاركة في إجلاء المصريين العالقين بالخارج، وهي الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، وشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

3378 عدد المصريين العالقين بالخارج، طبقا لحسابات وزارة الهجرة.

2855، تم إجلاؤهم منهم، وباقي 523 عالقا، يتم إعادتهم تباعا حتي الخامس من مايو المقبل.

5 وزارات تنظم عودة العالقين وهي وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والخارجية، والطيران المدنى والسياحة والآثار، والصحة التى تشرف على الحجر الصحى للعائدين بالاشتراك مع عدد من الجهات الأخرى بالدولة.