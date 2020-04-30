فلسطيني سوري يصر على الترشح للرئاسة الأمريكية

تجاهل النائب الفلسطيني السوري، عضو الكونجرس عن ولاية ميشيجن جاستن عماش، المخاوف السياسية بشأن قرار الترشح لسباق الرئاسة الأمريكية بصفته لبراليا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأصر عماش على أن الناخبين يجب أن يكون لديهم خيار في الاقتراع في شهر نوفمبر المقبل ليختاروا مرشحا آخر غير الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وصرح عماش: "هناك ملايين الأمريكيين الذين لا يمثلهم دونالد ترامب أو جو بايدن، والذين لا يمثلهم الجمهوريون أو الديمقراطيون وهؤلاء الملايين من الأمريكيين يستحقون الاختيار في الاقتراع ومن السخافة أن نقول، حسنا، يجب ألا نسمح بمرشح آخر للمشاركة في الاقتراع".

وأوضح عماش: "يمكننا دائما القول إن الانتخابات القادمة هي الوقت المناسب، أو الانتخابات التي تليها.. لكن الحقيقة هي أن النظام لن يتغير ما لم يصعد الناس خطوة إلى الأعلى".

وشدد عضو الكونجرس عن ولاية ميشيجن، على أن معاداة شخص ما لتقديمه عرضا من طرف ثالث للبيت الأبيض هو شكل من أشكال "قمع الناخبين".

وأضاف عماش: "إذا كان الناس يريدون التصويت لشخص ما، فيجب عليهم التصويت لهذا الشخص إذا لم يرغبوا في التصويت لهذا الشخص، فلن يصوتوا له ولكن لا لقمع الناخبين بشكل أساسي من خلال حرمان الناس من المزيد من المرشحين في الاقتراع يبدو ذلك سخيفا حقا، وبصراحة، معاديا لأمريكا".

وعماش، المحافظ الذي يقضي فترة ولايته الخامسة في مجلس النواب، ترك الحزب الجمهوري العام الماضي خوفا من الاتجاه الذي سلكه الحزب في عهد ترامب.

جدير بالذكر، أن عماش، ابن لأب فلسطيني وأم سورية وعمره 40 عاما.