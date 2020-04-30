تحرير محاضر لـ3 محال شهيرة خصصت أماكن للدراجات النارية بالجيزة

شنت أجهزة حي الدقي بالجيزة حملة مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه، بضبط المخالفات خاصة تلك التي تتسبب في تلف أعمال الرصف وإهدار المال العام، مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه لتحقيق الردع.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، إن الحملة التي شنها الحي أسفرت عن تحرير مخالفات بعد رصد 3 محال شهيره خصصت أماكن انتظار لدراجات نارية بدون سداد الرسوم المقرره لمشروعات المواقف، لافتًا إلى أنه تم إعاده فتح "جراج" قام بتغيير النشاط إلى ورشة إصلاح، وتم التحفظ على 5 دراجات نارية لمنع المخالف من الاستمرار في المخالفة.

وأشار "عبد الفتاح" إلى تحرير 3 محاضر إتلاف رصف لغسيل سيارات وإلقاء مياه ملوثه في الطريق العام بشوارع الثورة ومحيي الدين أبو العز والتحرير، إضافة الي تحرير محضر تالف رصف لأحد المستشفيات بشارع محمد حافظ، لوضع حواجز حديديه ثابته بمسطح 10 أمتار لتخصيص مكان لانتظار سيارات بدون تصريح.