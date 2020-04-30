للمعلمين.. تعرف على شروط الحصول على قرض استثنائي بقيمة 10 آلاف جنيه

وافق مجلس إدارة صندوق الزمالة للمعلمين على صرف قرض استثنائى بقيمة 10 آلاف جنيه لأعضائه الذين يمرون بظروف طارئة، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن هذا القرار جاء إيماناً من مجلس إدارة الصندوق بضرورة العمل على خدمة أعضائه من المعلمين وأسرهم الذين يواجهون ظروفاً طارئة خلال تلك الفترة، مؤكداُ أن ذلك القرض استثنائياً بخلاف الـ 15 ألف جنيه قيمة قرض الزواج الذى يوفره الصندوق لأعضائه

"الوطن" ترصد شروط الحصول على القرض، وفقا لما حددته النقابة كالتالي:

- من له أكثر من ابن منهم من في الصف الثالث الثانوي العام والجامعات المصرية.

- من تعرض لكارثة من الكوارث كالحرائق الكبيرة أو تهدم المنازل أو السيول على أن تكون مصحوبة بمحضر شرطة.

- الحصول على اعتماد وموافقة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية التابع لها المعلم للطلب المقدم منه.