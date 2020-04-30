"الفتوى والتشريع": عدم خضوع العاملين بـ"إن أو تي" للحد الأقصى للدخل 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع العاملين بشركة (إن أو تي) للاستثمار والمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وقالت الجمعية إن شركة (إم أو ثی) للاستثمار والمشروعات، شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومن ثم فإنها لا تعدو أن تكون شخصا من أشخاص القانون الخاص.

وأضافت الفتوى أن العاملين بها لا يندرجون في عداد الفتات الخاضعة لأحكام القانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وإنما تسري عليهم الأنظمة القانونية الحاكمة للعاملين بشركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية الخاصة ويعد قانون العمل هو الشريعة العامة الحاكمة للشأن الوظيفي للعاملين بها.