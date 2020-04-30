غلق وتشميع 5 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق ببني سويف

تابع نائبا محافظ بني سويف عاصم سلامة، وبلال حبش، خلال جولة مسائية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمدينة بني سويف، والتي امتدت لأكثر من 3 ساعات، تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ضمن برنامج ميداني متواصل تحت إشراف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

بدأت الجولة بشارع إسلام لمتابعة استمرار تطبيق القرارات والتزام المواطنين بمواعيد الحظر، ومناطق حوض الدلالة والغمراوي، مرورًا بشارعي عبدالسلام عارف وصفية زغلول وعزبة على راغب، ثم شارعي صلاح سالم والبشري وبعض الميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها نائبا المحافظ عن غلق وتشميع 5 محال تجارية، ومصادرة أنابيب بوتاجاز مستخدمة بدون ترخيص بمخبز سياحي، والتكليف برفع بعض الإشغالات العشوائية والمخالفة لخط التنظيم أمام المحال التجارية، والتي تعوق حركة السير والمرور، وتم تحرير محاضر بتلك المخالفات.

كما شملت الجولة قيام نائبي المحافظ بالتنبيه على بعض المواطنين الذين تصادف مرورهم بتلك الشوارع، بضرورة الالتزام بحظر التجوال، حفاظًا على صحتهم وذويهم، حيث تم الاستفسار عن سبب خروجهم أثناء الحظر، والتأكد من المبررات، مؤكديّن أن الدولة لا تخر جهدا في الحفاظ على المواطنين، ويجب على الجميع استشعار المسئولية والبقاء في المنازل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة، مع منع أطفالهم من الخروج غير المبرر في أوقات الحظر.

وشدد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، على تكثيف أعمال النظافة في بعض المناطق، والاستمرار في المتابعة لعدم تكرار أي تجمعات للقمامة، مؤكدًا أهمية إرسال تقارير يومية مصورة لغرفة عمليات المحافظة بحالة الشوارع من حيث النظافة والإشغالات والحالة العامة، مع التنبيه على المعوقات لسرعة تلافيها من خلال الأجهزة المعنية.

وكلف بلال حبش نائب المحافظ، نواب رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة بالتنسيق مع المرافق والشرطة لعدم تكرار تلك الإشغالات مرة أخرى، مع توسيع دائرة حملات الإشغالات لتشمل كل الشوارع والميادين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالتقصير في مواجهة الإشغالات العشوائية وغير القانونية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير أو إهمال من التنفيذيين في هذا الشأن.