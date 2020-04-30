المشروعات الإنتاجية تدور بها عجلة الإنتاج بعد خسائر لسنوات بسوهاج

حققت المشروعات الإنتاجية في سوهاج، خسائر كبيرة طوال السنوات الماضية بسبب سوء إدارتها وتلك المشروعات تتمثل في تربية الدواجن ومزارع الأبقار.

الحياة بدأت تدب من جديد في تلك المشروعات بعد أن شهدت تطويرا كبيرا وبدأت عجلة الإنتاج تدور فيها من جديد بعد خسائر دامت لسنوات، وكانت تلك المشروعات توفر الأمن الغذائي للمحافظة والمحافظات المجاورة ومن المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ملف المشروعات الإنتاجية في سوهاج تسلمه المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الذي بدأ في عمل تغييرات جزرية في كيفية إدارة تلك المشروعات، وتحديث السلالات الموجودة، وتطوير المعدات، وكذلك تدريب الأيدي العاملة، وبدأت عجلة الإنتاج تدور من جديد في تلك المشروعات.

وقال السكرتير المساعد إن أهم ما تم إنجازه هو شراء 75 ألف بيضة مخصبة للتفريخ بمشروع تسمين الدواجن بالأحايوة شرق، و60 ألف كتكوت تسمين بمبلغ 330 ألف جنيه، جاري بيعها بإيراد 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنتاج 6 أطنان فراخ مجمدة.

وأكد الوراقي، أن سوهاج تنفرد بمجموعة من المشروعات الاقتصادية التى أثبتت جدارتها مثل مشروعات "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق"، بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وهذه المشروعات تساهم في ضبط حركة السوق وخاصة الأسعار.