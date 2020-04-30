"الرياينة" تبتكر.. أهالي القرية يصنعون بدل وقاية ضد كورونا من الأجولة

أقدم أهالي قرية الرياينة، التابعة لمركز أرمنت، غرب الأقصر، على تصميم بدل من أجولة السماد وذلك للوقاية من فيروس كورونا والذي انتشر مؤخرًا بنواحي عدة من القرية.

القرية كانت قد عزلت من قبل مديرية الصحة بالمحافظة عقب اكتشاف إصابة 11 مواطنا فيها بالفيروس على الأقل، الأمر الذي جعل الأهالي يدخلون في صدامات مع رئيس مركز أرمنت بعدما تأخرت تلبيته لطلباته برش وتعقيم القرية كاملةً.

البداية كانت عندما تفقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، القرية وذلك عقب ظهور حالات إيجابية بالقرية ومتابعة طريقة تقصي المخالطين وإجراءات الحجر الصحي لبعض المنازل.

والتقى وكيل وزارة الصحة بالأقصر حينها مأمور مركز أرمنت لتنسيق عملية حجر المنازل المطلوبة صحيًا، وتطبيق قرار الحظر الحكومي ومنع التجمعات بالقرية، مناشدًا الأهالي بالالتزام بالعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي كأهم وسيلة للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا.

الأهالي بالعزل المنزلي التزموا وتباعدوا أيضًا اجتماعيًا أملًا في حصر الفيروس والقضاء عليه قبل تفشيه، لتنطلق بعد ذلك نداءات تناشد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت الذي تتبعه القرية بسرعة رش وتعقيم القرية للمساعدة في حصر انتقال العدوى بين الأهالي لكن بطء الاستجابة حتى الآن جعل حالة من الغضب تسيطر على الأهالي خوفًا من انتقال العدوى.