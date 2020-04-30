غدا.. المدينة المحرمة في الصين تعيد فتح أبوابها جزئيا

ذكر متحف القصر الإمبراطوري الصيني "المدينة المحرمة" في قلب العاصمة الصينية بكين أنه سيعيد فتح أبوابه جزئيا بداية من أول مايو المقبل، أول يوم في عطلة عيد العمال الممتدة لـ5 أيام في البلاد.

وذكر المتحف، في بيان اليوم، أن الزوار يحتاجون إلى حجز تذاكرهم عبر الإنترنت، على ألا يتجاوز عدد الزوار اليومي 5000 زائر، كما يتعين على الزوار أن يقدموا بطاقات الهوية الأصلية والرمز الصحي الشخصي لهم الذي يمكن الحصول عليه من تطبيق إلكتروني صحي محلي، قبل دخول حرم المتحف.

وأضاف المتحف أن الزوار مطالبون بارتداء أقنعة الوجه طوال فترة الزيارة للمتحف والحفاظ على مسافات عن الآخرين، بينما ستبقى غرف العرض الداخلية وأماكن الخدمات الداخلية مغلقة في الوقت الراهن.

كان المتحف توقف عن استقبال الزوار اعتبارا من 25 يناير الماضي للحد من تفشي "كوفيد-19".