قرارت وزارية باعتبار 4 مشروعات ضمن أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عدة قرارات اليوم باعتبار بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المنفعة العامة.

وجاءت القرارات كالتالي:

قرار رقم 794 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شكشوك بالفيوم ضمن أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 795 لسنة 2020 باعتبار المشروع ربع الدائري حول مدينة أبشواي بالفيوم من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 796 باعتبار مشروع محطة الصرف الصحي بقرية شطورة مركز طهطا سوهاج من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 797 لسنة 2020 باعتبار تطوير وتوسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملة تطوير وتوسعة كوبري المنيب على النيل من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية للاطلاع عليها اضغط هنـــــــــــا.