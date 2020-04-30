البلتاجي يبدي تحفظه على إنشاء كوبري للمشاة بقصر العيني

أكد النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، على أن لديه تحفظات حول الجدوى من إنشاء كوبري للمشاة في أول شارع قصر العيني بتكلفة قدرت بنحو 17 مليون جنيه.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن هذا الكوبري تم افتتاحه منذ أسبوعين، وكان يمكن الاستعاضة عنه بإشارة مرور، ولاسيما أن هذه المنطقة ليس بها تكدس مروري.

وأشار "البلتاجي" إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى كل من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية، حول أسباب إنشاء هذا الكوبري.

وأوضح: "ناشدت كل المعنيين بالدولة بتوفير مبلغ مالي لإنشاء سلالم كهربائية لمحطات مترو المعصرة وحدائق حلوان ووادي حوف وعين حلوان، لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، ولكن كانت الإجابة دائما مفيش اعتمادات مالية كافية لهذا الغرض.

وشدد "البلتاجي" على ضرورة أن يتم وضع أولوية لإنشاء كباري للمشاة في المناطق التي تشهد العديد من حوادث السيارات، مشيرا إلى أن إنشاء كباري للمشاه ليست بهدف تجميل المنطقة وأنما لخدمة المواطنين بها.