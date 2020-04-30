بتكلفة 35 مليون جنيه.. افتتاح محطة صرف السماح في قرية نفيا بالغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الخميس، مشروع صرف صحي السماح في قرية نفيا، بحضور رئيس مركز ومدينة طنطا، وعضو مجلس النواب المهندس علي عز.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوصيل خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين أحوال المواطنين البيئية والمعيشية، لافتا إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 35 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية، أن افتتاح المحطة، يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروعات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار.

وأشار المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه والصرف الصحي بالغربية، إلى أن مشروع السماح بقرية نفيا يخدم 4 آلاف نسمة، وجرى إقامته على مساحه 233,58 م٢ وبطول شبكات انحدار وطرد 8150 م، وعدد وعدد الوصلات المنزلية 290 غرفة.